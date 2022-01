Anche nel nuovo anno proteste nel centro di Biella VIDEO

Anche nel nuovo anno proteste nel centro di Biella (foto di Matilde Pisani per newsbiella.it)

Nuove proteste nel centro di Biella. Con l’inizio del nuovo anno scendono di nuovo in piazza i movimenti di opposizione alle vigenti disposizioni emanate dal Governo. In origine, avrebbe dovuto aver luogo un corteo per le vie della città ma con l’arrivo della zona gialla la manifestazione è diventata statica nella piazza di Vittorio Veneto.

Ancora una volta, i partecipanti hanno ribadito il loro no alla campagna vaccinale sui bambini insieme alla salvaguardia dei diritti del lavoro, movimento, studio. Gli organizzatori hanno ribadito, ancora una volta, la volontà di continuare a scendere in piazza nelle prossime settimane.