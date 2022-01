L'Associazione Teatro Popolare di Sordevolo partecipa al dolore della famiglia in questo tragico momento per l'improvvisa scomparsa del Brigadiere Capo Giuseppe Cerami, presidente della sezione ANC Biella. In questi anni abbiamo avuto occasione di collaborare con Giuseppe e con la sua Associazione, era una grande persona, molto disponibile, ed era uno di noi. Ai famigliari va l’espressione di cordoglio di tutta la nostra Associazione.