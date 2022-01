7 trucchi per migliorare una lingua straniera

Imparare o migliorarsi in una lingua straniera è oggi l’obiettivo di moltissimi: non solo giovani studenti ma anche adulti, sempre più consapevoli di quanto sia importante conoscere al meglio l’inglese piuttosto che il francese o lo spagnolo a seconda delle proprie esigenze. In molti ormai non partono proprio da zero: c’è chi ha già studiato alcuni idiomi a scuola o all’università ma c’è poco da fare. Sapere la grammatica o le basi non significa conoscere davvero una lingua straniera! Per poter comunicare all’estero o superare l’esame per ottenere una specifica certificazione occorre fare pratica.

Vediamo allora insieme alcuni trucchi utili per migliorare la conoscenza di una lingua straniera: metodi efficaci, divertenti e semplici che funzionano per davvero.

#1 Seguire delle lezioni private online

Sicuramente, il primo passo da compiere per migliorare la propria conoscenza di una lingua straniera è quello di iscriversi ad un corso specifico. Oggigiorno esistono delle piattaforme molto utili, come italki.com che consente di scegliere il proprio docente e seguire delle lezioni private direttamente online. Questo metodo è decisamente più efficacie rispetto ai classici corsi di gruppo in aula, soprattutto per chi conosce già le basi di una lingua perché permette di focalizzarsi sulle proprie lacune e sui propri obiettivi. Essere seguiti privatamente da un docente inoltre è sicuramente meglio che partecipare a lezioni collettive.

#2 Guardare serie TV in lingua originale

Un altro metodo, sicuramente divertente e “leggero” per perfezionare la conoscenza di una lingua straniera è quello di guardare la propria serie TV preferita nell’idioma originale e dunque senza il doppiaggio in italiano. Inizialmente potrebbe rivelarsi complicato riuscire a capire tutto quello che viene detto, ma si possono sempre impostare i sottotitoli in modo da ascoltare la corretta pronuncia e non avere problemi di comprensione. Questo è un trucco decisamente utile per abituarsi alla parlata in lingua originale e imparare a gestire un colloquio.

#3 Ascoltare podcast in lingua originale

Un altro trucco utile per perfezionare la propria comprensione della lingua parlata è quello di ascoltare dei podcast: al giorno d’oggi online se ne trovano moltissimi dunque c’è l’imbarazzo della scelta in quanto agli argomenti trattati. Per chi non lo sapesse, i podcast sono contenuti audio che ruotano intorno a molteplici tematiche e che si possono scaricare direttamente dal web.

#4 Partecipare ad un aperitivo in lingua

Oggigiorno, specialmente nelle grandi città come Milano e Roma, vengono organizzati di frequente degli aperitivi in lingua all’interno di bar e locali. Sono eventi pensati proprio per coloro che desiderano perfezionare la conoscenza di un determinato idioma e sono molto utili, anche perché alcuni studi hanno dimostrato che l’alcool aiuta nella comunicazione. Chi dunque già conosce una lingua straniera ma vuole mettersi alla prova nella comprensione del parlato e nella pronuncia, dovrebbe provare questo metodo. Si rivela spesso molto efficace, oltre che divertente perché permette di conoscere nuove persone e stringere amicizie.

#5 Leggere un libro in lingua originale

Chi conosce una lingua straniera ma ha bisogno di perfezionare le proprie capacità di lettura, allora dovrebbe provare a leggere un libro in lingua originale. Non è semplice, ma aiuta moltissimo anche perché ci si può prendere il proprio tempo. Questo è un metodo consigliato anche per coloro che non hanno un grande bagaglio a livello lessicale e vogliono ampliarlo. Leggendo un libro in lingua originale si imparano moltissimi nuovi vocaboli, svolgendo un’attività divertente e rilassante.

#6 Perfezionare la pronuncia con le app

Un trucco simpatico per perfezionare la propria pronuncia di una lingua straniera è quello di utilizzare una delle moltissime applicazioni che si possono trovare oggi online. Queste non sono molto utili per imparare un idioma al meglio ed è giusto specificarlo. Se però l’obiettivo è quello di verificare la corretta pronuncia di alcune parole, possono rivelarsi interessanti.

#7 Organizzare un viaggio all’estero

Infine, per migliorare la conoscenza di una lingua straniera va citato il solito vecchio trucco, che continua ad essere uno dei più efficaci: quello di viaggiare. Non c’è niente di meglio che trovarsi in un Paese straniero per mettere alla prova le proprie conoscenze ed imparare una nuova lingua! Certo, va precisato che occorre partire con delle basi perché se non si è mai studiato un idioma è praticamente impossibile impararlo in questo modo. Se però l’obiettivo è perfezionarsi, soprattutto per quanto riguarda la comprensione della lingua parlata e la sua pronuncia, allora viaggiare è sicuramente utile. Quello attuale non è il periodo migliore per farlo, viste le numerose restrizioni esistenti per via della pandemia, ma speriamo che presto sarà possibile tornare a spostarsi in tutta libertà e senza limiti.