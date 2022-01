Lo scuolabus alle elementari di Chiavazza non arriva e i bambini tornano a casa con la Polizia Locale

I bambini delle elementari di Chiavazza come sempre oggi venerdì 14 gennaio sono usciti alle 16,15, e quelli che sono iscritti al servizio hanno aspettato lo scuolabus che li portasse a casa. Peccato che il pullman non sia mai arrivato.

Di qui la scelta dei papà e delle mamme presenti di offrirsi volontari per portare a casa i piccoli studenti che erano rimasti a piedi. E a questi, si sono uniti anche gli agenti della Polizia Locale che al momento dell'ingresso e dell'uscita da scuola fanno servizio per regolare il traffico per una maggiore sicurezza dei bambini e delle loro famiglie.