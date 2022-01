Curino: squadre Aib al lavoro per l'intera notte, ora sul posto anche Vigili del Fuoco e l'elicottero, FOTO

Aggiornamento delle 09,50 di venerdì 14 gennaio

A domare l'incendio di Curino assieme ai volontari Aib, sono arrivati ora anche una squadra dei Vigili del Fuoco di Ponzone e una del comando di Biella.

Aggiornamento delle 09,20 di venerdì 14 gennaio

Hanno lavorato tutta la notte le squadre Aib Biella per spegnere l'incendio a Curino che sembrava domato, verso le prime ore del mattino. Durante i controlli effettuati per verificare che non ci fossero più focolai, si è però visto che in altri punti ha ripreso, in particolare nella parte più alta.

Ora sul posto ci sono 2 squadre ed è in forza anche l'elicottero. In questo momento si sta recando a Curino anche il vice Ispettore provinciale del corpo Aib Biella Carlo Borri: "E' una zona impervia, si arriva solo a piedi. Ora mi interfaccerò con i Vigili del Fuoco per valutare come procedere".

Aggiornamento delle 21.45:

Il fronte di fuoco è esteso, la zona fitta e non è praticabile coi mezzi. Gli uomini devono intervenire a piedi e col buio non è attuabile lo spegnimento dall'alto con eventuali mezzi aerei. Le case distano dal fronte di fuoco circa 500 metri e al momento non sono in pericolo. Il lavoro dei soccorritori prosegue.

Ore 19.30:

Allarme scattato poco dopo le 19.30 di questa sera, 13 gennaio, e lanciato dai residenti che hanno intravisto una lingua di fuoco lambire i boschi di Curino. Immediatamente sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco di Cossato e squadre AIB che procederanno al contenimento e spegnimento del fronte di fuoco.

Seguiranno aggiornamenti.