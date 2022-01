Caprile: Spavento nel tardo pomeriggio per un 92enne

Spavento nel tardo pomeriggio di ieri a Caprile per un 92enne che da giorni non dava notizie di sé.

Ricevuta la segnalazione al 112, presso la sua abitazione sono intervenuti i Carabinieri di Crevacuore, subito raggiunti dai sanitari del 118 e dai Vigili del Fuoco.

Fortunatamente non c’è stato bisogno di forzare l’accesso in quanto l’arzillo nonnino ha spontaneamente aperto la porta ai soccorritori, tranquillizzandoli sulle proprie condizioni di salute. Cessato l’allarme, data l’avanzata età dell’uomo, i medici hanno preferito trasportarlo presso l’ospedale di Borgosesia per sottoporlo a più accurati accertamenti sanitari.