Brusnengo: Frontale tra due auto sulla SP 318. Illesi i conducenti grazie alla bassa velocità

Ieri, 13 gennaio, intorno alle 15, sulla strada provinciale 318 in via Rovasenda, due vetture che procedevano in direzioni opposte si sono scontrate frontalmente. I conducenti, un 43enne e un 60enne, residenti fuori provincia, non hanno riportato conseguenze.

Le due auto coinvolte con evidenti danni sono state rimosse da carri attrezzi. I Carabinieri di Masserano e di Cossato hanno ricostruito la dinamica e regolato il traffico sino alla rimozione dei veicoli e al ripristino delle condizioni di sicurezza del tratto stradale interessato.