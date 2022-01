Un uomo verso le 17 di oggi 14 gennaio era alla guida, quando ha visto uscire dalla sua automobile tanto fumo e si è spaventato. Il fatto è accaduto tra via Carso e via Piave. Immediata la richiesta dell'intervento dei Vigili del Fuoco non appena ha accostato, che hanno provveduto a mettere in sicurezza il mezzo.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale, che hanno anche fatto in modo che l'accaduto non avesse ripercussioni sulla circolazione.