Biella, incidente tra via Rigola e via Salvo d'Acquisto

Scontro tra automobili oggi 14 gennaio verso le 14 a Biella, all'incrocio tra via Rigola e via Salvo d'Acquisto.

Per cause ancora da accertare i due mezzi si sono scontrati. Sul posto immediato l'arrivo della Polizia Locale per i rilievi del caso e del 118.