Venerdì 28 e Sabato 29 Gennaio verrà presentato a Biella, presso il Centro Polifunzionale Beautymed, il nuovo “Metodo BeautyMed”

Si tratta di una sinergia di trattamenti medico estetici – come gli ultrasuoni focalizzati, la radiofrequenza, la biorivitalizzazione, ecc… – e Renophase, cosmetico ad alta attività dermatologica, che permette contrastare efficacemente e velocemente molti inestetismi della pelle di viso e corpo.

“Nel mio percorso professionale, fin dall’inizio degli studi universitari, ho sempre ricercato di approfondire quelle materie che più si avvicinavano al concetto di un uomo integrale la cui globalità va promossa, difesa e valorizzata. Praticamente l’uomo è sano quando è in armonia con le differenti fasi della vita, con il proprio inserimento sociale ed ambientale.”

Dr. Domenico Paris, Titolare del Centro BeautyMed

La Medicina Estetica interpreta questa necessità coniugando i due principi che sono propri della sua stessa denominazione: Medicina ed Estetica, per un preciso programma di benessere fisico, psichico e sociale. Per vivere oggi bisogna sentirsi “bene con se stessi” a qualsiasi età. La medicina è sempre più sollecitata da pazienti che chiedono di migliorare il proprio aspetto, l’equilibrio e l’armonia complessiva per una ricerca di sicurezza personale, ma anche per una necessità professionale ed una profonda esigenza spirituale.

“Credo che la medicina estetica non sia solo tecnologia, filler e iniettivi, ma anche e soprattutto qualcosa che ricerca la salute della pelle. Proprio per questo motivo ho scelto il brand Renophase per creare il mio metodo Beautymed, progetto nel quale credo fortemente.”

Renophase è un importante brand di estetica avanzata che, da oltre 30 anni, è specializzato nella ricerca sulla rigenerazione cellulare. Le sue formulazioni vantano di un alto livello di tolleranza cutanea e sono affiancate da studi clinici, dermatologici e scientifici, pronti a garantire un livello di sicurezza e di efficacia ottimali. È un cosmetico ad alta attività dermatologica, si occupa di viso e corpo ed è in grado di riequilibrare qualsiasi alterazione dell’rogano pelle. Proprio per questo è il brand ideale per il nuovo Metodo Beautymed.

Il protocollo del metodo Beautymed prevede una prima accurata anamnesi, utile per sviluppare, successivamente, una diagnosi totalmente personalizzata.

Ogni trattamento è quindi ideato su misura, in base alle esigenze e ai desideri del cliente e sarà accompagnato da una terapia domiciliare Renophase mirata.

Lo scopo del metodo Beautymed è la costruzione e la ricostruzione dell’equilibrio personale e dell’omeostasi, per contrastare i danni provocati dal photoaging e dal chronoaging.

Si tratta di un progetto ambizioso ed importante con il quale il Dott. Domenico Paris, titolare del Centro BeautyMed, si rivolge alle donne di qualsiasi età e in cerca di risposte e soluzioni concrete su inestetismi come la disidratazione, il chronoaging, il photoaging, le rughe, le iperpigmentazioni, gli esiti cicatriziali, l’acne, i rossori diffusi…

Per maggiori informazioni ti aspettiamo presso il Centro Beautymed venerdì 28 e sabato 29 Gennaio, in occasione della presentazione del metodo Beautymed.

