Cavaglià, domani aperto l'hub vaccinale

Aperto domani, sabato 15 gennaio, l'hub vaccinale di Cavaglià.

Grazie alla collaborazione di ASL BI, medici di famiglia e comuni del territorio giornata di vaccinazioni Covid -19. Si ricorda che avranno accesso tutti coloro che hanno ricevuto l'SMS con l'appuntamento.

Accesso diretto per le prime dosi, per le professione con obbligo vaccinale(personale del comparto sanitario e socio-assistenziale, personale scolastico e universitario, forze dell’ordine, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico), per chi ha il Green pass in scadenza entro 72 ore.