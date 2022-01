Verrone, nuova caldaia al Falseum, FOTO

Entro fine mese dovrebbe finire il cantiere che è stato aperto per procedere al cambio della caldaia al Falseum, il Museo del Falso e dell'Inganno al Castello di Verrone. Dopo diversi guasti il Comune ha scelto di metterne una nuova con l'utilizzo dei fondi statali destinati per questo genere di intervento.

"Era una caldaia si può dire nuova - spiega il sindaco di Verrone Cinzia Bossi - perché era del 2015, quando abbiamo inaugurato gli spazi. Solo che siamo stati obbligati a cambiarla perché alla fine era diventato difficile sempre aggiustarla, ma si tratta di un intervento importante perché quella vecchia è a pompa di calore, molto grande. Spiace perché chi visita il Museo ha forse un po' più freddo del solito, va bene che trattandosi di un castello nessuno si aspetta temperature alte, ma non potevamo fare diversamente. Speriamo solo ora di finire il prima possibile perché il cantiere è andato per le lunghe per problemi a reperire materiali".