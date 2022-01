Il Coordinamento Gruppi Resistenza Biellese scende in piazza perché: "Un piccolo gruppo può risvegliare una massa"

"Siamo uomini e donne, con le nostre forze e le nostre debolezze, pregi e difetti, diritti e doveri. Nasciamo puri, uguali e liberi e abbiamo sempre bisogno, per creare le cose più belle, della libertà di pensiero, di parola e di movimento; di un' istruzione adeguata, dell'uguaglianza, del rispetto e dell'amicizia, della sicurezza e dell'aiuto reciproco. Il Mondo che vogliamo è un Mondo giusto e semplice! Per chi ci ha dato la Vita, per chi sta Vivendo, per chi nascerà.....per TUTTI!!!!!".

E l'invito del Coordinamento Gruppi Resistenza Biellese per domani, 15 gennaio a Biella, alle 15, per un corteo con partenza da Piazza Vittorio Veneto.

"Se credi in te, se non sei indifferente, se non agisci e non pensi solo per te stesso, unisciti a noi: faremo grandi cose! Un piccolo gruppo può risvegliare una massa!"