Birre Artigianali: una passione da veri intenditori

Di solito, siamo abituati a scegliere marchi popolari e industriali nei bar. In questi luoghi dell'allegria e del buonumore, si incontrano i più grandi nomi del settore birrario, a discapito di alcune tipologie di birre più ricercate, da degustazione, per veri appassionati del luppolo.

Un tempo le birre particolari erano prodotte solo da microbirrifici o dalle grandi marche in edizioni deluxe. Adesso, visto il numero sempre maggiore di degustatori, il mercato di questi prodotti si è ampliato in modo notevole, così è possibile trovare le birre artigianali con molta più semplicità. Ad esempio se sei alla ricerca di birre particolari su Hopt.it puoi stare sicuro che qui troverai la migliore selezione grazie al suo catalogo sterminato.

Ma da dove viene il successo di questa bevanda artigianale descritta come la più autentica per alcuni?

Freschezza divina

Indipendentemente dal consumatore a cui lo chiedi, avrai di sicuro la stessa risposta: le birre artigianali con la doppia fermentazione in bottiglia sono sempre le più fresche.

Questo è notevole per un semplice motivo: a seconda del tempo trascorso sullo scaffale, le bottiglie di bevanda fermentata tradizionalmente perdono più o meno l'aroma del luppolo, il che provoca di conseguenza una grande perdita di freschezza. Il fenomeno si verifica a causa dell’ esposizione all'aria e alla luce che tenderanno ad ossidare la birra e darle un sapore vicino al cartone bagnato: insomma, non proprio l'effetto desiderato dal consumatore di birra.

Originalità, creatività e una certa libertà commerciale!

Se scegli una birra particolare, aspettati di assaggiare una bevanda arrogante, che osa l'inaspettato, con una ricetta originale e un concept diverso, uno o più ingredienti aggiuntivi, locali e atipici. Questa bevanda non è solo destinata alla vendita, racconta la storia del produttore, ha una sua identità e aspetta solo di essere consumata e gustata dal consumatore.

È fatta in modo tradizionale e artigianale (anche con amore per alcuni), ed è in totale contraddizione con le bevande classiche e puramente commerciali, come la Heineken, che si rifornisce di luppolo nello stesso luogo. Le birre artigianali invece sono il frutto della sperimentazione di diversi fornitori, il test continuo di nuove ricette, con una lista di ingredienti più o meno lunga a seconda delle annate.

Ce n'è per tutti i gusti. Ogni anno ha la sua nuova, unica cuvée, che le conferisce un fascino speciale.

La sorpresa arriva ad ogni sorso, ed è esattamente ciò che piace ai veri intenditori di luppolo. In un birrificio locale bisogna portare tanti bicchieri quante sono le persone presenti, se non altro perché tutte le persone possano degustare ogni bottiglia, anche della stessa annata. Poiché i dosaggi dei lieviti sono fatti a mano, ritroveremo un sapore più alcolico in una certa bottiglia a scapito di un'altra. Il serbatoio non viene sempre lavato tra ogni test di produzione, il che ha il vantaggio di rafforzare il gusto e la creazione di una bevanda leggendaria. Potrebbe quindi essere che ci siano alcuni residui di sapore aggiuntivi. Semplicemente appoggiando le labbra sul bicchiere e assaporando il prodotto, puoi scoprire tutta la storia e il lavoro svolto dal microbirrificio in un sorso.

Le birre prodotte dai birrai indipendenti si differenziano sia nel gusto che nell'ampia varietà di ingredienti gustosi e inconfondibili. La maggior parte di questi microbirrifici è gestita da persone attente e appassionate, in contatto continuo con i propri clienti abituali per dare loro le birre che meglio rispecchiano i loro gusti.

Birre che si tingono di originalità

Ogni anno molti microbirrifici si fanno conoscere in tutto il mondo. Solo in Francia nel 2013 c'erano più di 500 micro-birrifici . Le birre prodotte localmente vengono comunque percepite come originali proprio per la presenza di elementi specifici e atipici, in aggiunta ai soliti ingredienti base (luppolo, malto, acqua e lievito). Le condizioni di conservazione, in aggiunta, vengono ottimizzate per tutti questi esemplari.

Grazie all’attività dei microbirrifici, le vecchie birre vengono rivisitate e ogni anno vengono create delle nuove varietà. Sono sempre più originali e sofisticate, tra birre alla canapa, birre bretoni a base di grano saraceno o alghe, o ancora birre artigianali a base di… batteri vaginali!

I microbirrifici gareggiano per l'originalità e ogni anno rilasciano birre sempre più creative, con una varietà di gusti sempre inimitabile!

Varietà che si fanno conoscere

In Nord America, soprattutto in Canada e in Quebec, i microbirrifici sembrano essere molto popolari. Per caso, "Kruhnen" , un microbirrificio del Quebec, propone birre preparate con erbe e dal gusto abbastanza secco. Gli ingredienti principali sono tanto vari quanto originali: coriandolo, agrumi, banane o altre erbe aromatiche si mescolano agli ingredienti base per realizzare le loro birre.

In Francia, vicino a Nantes, il microbirrificio chiamato "Les Bières de Charlotte" produce birre locali da diverse spezie, e un profumo dal gusto dolce caramellato. Molto spesso, i birrifici locali producono le loro birre in base alla stagione e agli ingredienti disponibili, il che ci dà birre di stagione.

Visto il successo dei micro-birrifici, hai mai pensato di diventare tu stesso un micro-birrificio? Semplice, basta acquistare un kit per la produzione di birra fatta in casa ed il gioco è fatto!