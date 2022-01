Pray: Esce di strada con l'auto e vola sulla scalinata di un rustico FOTO

Ha fatto tutto da sola la donna che questa sera, poco dopo le 19, ha perso il controllo del mezzo ed è volata fuori strada finendo in una proprietà privata, sulla scalinata di un rustico.

La conducente, rimasta incastrata nell'abitacolo, è stata estratta dai Vigili del Fuoco di Ponzone, giunti sul posto insieme ai colleghi di Biella.

Al momento non si hanno informazioni dettagliate sulle cause dell'incidente, nè le condizioni fisiche della malcapitata, soccorsa e trasportata in Ospedale per le cure del caso.