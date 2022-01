Giuseppe Cerami, il ricordo del collega e amico Pier Antonio Carciotto

"La morte di Giuseppe è stata una notizia che ha colto tutti noi di sorpresa - racconta Pier Antonio Carciotto, collega e amico del brigadiere capo Cerami presidente sezione ANC Biella mancato in queste ore all'ospedale di Ponderano - . Nessuno di noi se lo aspettava. E' stata una cosa improvvisa".

Pier Antonio Carciotto va indietro con i ricordi: "Ci siamo conosciuti nel 1989 a Ivrea, perché allora non si poteva prestare servizio dove si aveva famiglia. Più in là con gli anni ci siamo ritrovati all'Associazione Nazionale Carabinieri sezione provinciale Maresciallo Capo Aldo Fiorina medaglia di argento al valor militare di Biella. Prima Giuseppe è diventato socio, poi coordinatore e mio vicepresidente e dopo presidente. Ci siamo un po' persi tutti come vita associativa per via della pandemia, diversamente la nostra sezione è una realtà molto attiva. Giuseppe era cordiale, un'ottima persona, dedita all'arma, gli ha dedicato tutta la sua vita".

Cerami lascia nel dolore la moglie e due figli e nipoti.