Biella, ubriaco minaccia di morte la barista per bere: arrestato, foto archivio

Un uomo di circa 38 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato nella tarda serata di ieri con le accuse di estorsione e porto abusivo di armi.

Stando alle prime informazioni raccolte, l'uomo si sarebbe presentato in un bar di Biella, in evidente stato di ubriachezza, e avrebbe richiesto di bere con atteggiamento intimidatorio. Alle rimostranze della barista, una donna di circa 34 anni, l'uomo l'avrebbe raggiunta dietro al bancone e minacciata di morte se non l'avesse servito.

L'allarme è immediatamente scattato e sul posto si sono portati i Carabinieri, che hanno proceduto all'arresto. Il trentottenne è stato tradotto nel carcere di Biella ed è in attesa della convalida, che avverrà molto probabilmente nelle prossime ore.