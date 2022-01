Bando di servizio civile: due posti presso la sezione Associazione Italiana Sclerosi Multipla

La durata del servizio è di 12 mesi e possono aderire le ragazze e i ragazzi di età compresa fra i 18 e i 28 anni. Partenza prevista: maggio/giugno 2022 e prevede un impegno di 1145 ore annuali, ovvero 25 ore settimanali per il servizio.

La nostra sezione aderisce a 2 progetti di servizio civile: “Compagni di viaggio: al fianco delle persone con SM per la ripartenza dopo la pandemia” per n. 1 posto: Questo progetto ha tra i propri obiettivi quello di garantire alle persone con sm un livello di qualità di vita corrispondente alle proprie aspettative supportandole nel mantenimento delle attività quotidiane e nei processi di empowerment individuali: prevede ad esempio servizi come accompagnamento con automezzi AISM attrezzati per necessità sanitarie o di benessere, interventi di supporto domiciliare per favorire la socializzazione, azione continuativa per decifrare e catalogare i bisogni delle persone attraverso un’accoglienza strutturata, collaborazione nell’organizzazione di eventi informativi per le persone con sm e di sensibilizzazione per la popolazione, supporto nell’organizzazione di attività di socializzazione e di integrazione. E “InSieMe: la persona con sclerosi multipla protagonista della costruzione del futuro. Partecipazione, empowerment e reciprocità della relazione” per n. 1 posto Il secondo progetto ha tra i propri obiettivi quello di garantire continuità di relazione a tutte le persone nuove con sm in particolare quelle che si sono rivolte per la prima volta ad aism in questa situazione emergenziale: per cui si tratterà ad esempio di implementare un sistema di risposte più sostenibile sia dal punto di vista economico sia dal punto di vista organizzativo, organizzare un’accoglienza strutturata presso la sezione, che decifri e cataloghi i bisogni delle persone attraverso modalità di presenza laddove possibile oppure on line o telefoniche, strutturare momenti di informazione, sensibilizzazione e di confronto via piattaforma digitale, creazione di rete di contatti con servizi del territorio esterni ad aism. Importo mensile corrisposto da UNSC: € 444,30 netti mensili. La domanda dovrà essere compilata on-line entro il 26/01/2022 ore 14.00, una volta richiesto e ottenuto lo SPID, tutte le informazioni le trovate sul sito del servizio civile: https://www.aism.it/servizio_civile_uscito_il_nuovo_bando_scegli_i_progetti_aism Potete trovare il bando al sito: https://www.politichegiovanili.gov.it/comunicazione/avvisi-e-bandi/servizio-civile/bandi-di-selezione-volontari/bando-ordinario-2021/ Per informazioni sulle attività dei progetti potete contattare AISM BIELLA – Via Piave 11/C – Biella – Tel./fax: 015/8494363 – E-mail: aismbiella@aism.it Orari: lun-ven: 9.00-13.00 Ulteriori informazioni sul sito: https://www.aism.it/struttura/sezione_provinciale_aism_biella/fai_il_servizio_civile