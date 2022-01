Ponderano, alla Protezione Civile 5 mila euro dalla Regione

E’ di circa 5 mila euro il contributo stanziato in questi giorni dalla Regione Piemonte per l’Associazione di Protezione Civile di Ponderano. “E’ un contributo importante per la nostra realtà – sottolinea il vice presidente Marco Gardiolo - che in questo periodo pandemico affronta difficoltà di bilancio. Un ringraziamento particolare va all’Assessore Regionale Elena Chiorino che sempre si è prodigata per la nostra Associazione. Questo contributo è una linfa che ci permette di potenziare la nostra logistica e vestire adeguatamente i ragazzi della nostra sezione giovani”.

Il presidente dell’Associazione Michele Trotta commenta: “Siamo felice di aver ricevuto un aiuto concreto. Un grazie al Presidente Alberto Cirio e all’Assessore Marco Gabusi a cui vanno la nostra riconoscenza e gratitudine per l’impegno dimostrato”.

L'Associazione di Ponderano vanta una delle prime sezioni giovanili di Protezione Civile. Qualunque ragazzo dai 14 ai 17 anni che voglia avvicinarsi alla realtà può contattare il 345 9282490 (Michele) o 347 0905342 (Marco). Oppure scrivere una mail a michele.trotta59@gmail.com