Verrone: nel 2022 il Comune rinnova pre e post scuola gratuiti, mantiene i servizi senza aumenti e ancora niente addizionale Irpef

Dal 4 gennaio 2022 anche per le scuole di Verrone, si sono aperte le iscrizioni al nuovo anno 2022/23, per le quali il Comune rinnova la gratuità per il pre e post lezioni. Per tutto il 2022 sempre a Verrone restano invariate le tariffe dei servizi a domanda individuale e ancora nessuna ombra dell'addizionale Irpef.

Il Comune, anche per questo anno sostiene le attività dell' Istituto, attraverso l'erogazione annuale di contributi economici. In particolare, l' Amministrazione cerca di essere di supporto alle famiglie, mettendo a disposizione gratuitamente il servizio di pre e di post scuola sia alla scuola dell'infanzia, sia alla primaria e calmierando il costo dei buoni pasto che, da diversi anni ammonta per i residenti a € 3,10 e per i non residenti a € 4,00. I ragazzi che frequentano la scuola secondaria di riferimento di Verrone, che è quella di Sandigliano, dispongono del servizio di scuolabus.

"Cerchiamo di andare incontro alle famiglie come meglio possiamo - spiega il sindaco Cinzia Bossi - . Ancora per questo anno i servizi restano gli stessi senza subire aumenti e siamo ancora riusciti a non introdurre l'addizionale Irpef". Quest'ultima è una precisa scelta politica che il primo cittadino spera di poter portare ancora avanti. "Non l'abbiamo mai fatta pagare - conclude il sindaco - e speriamo di riuscire a farlo ancora grazie in particolare al nostro impianto fotovoltaico che rende bene".