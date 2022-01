Un lettore: "Non possiamo più permetterci di chiudere, si devono modificare le regole"

"Premetto che sono vaccinato. Vaccinato con due dosi e in attesa della terza. Quindi come è mia abitudine, ho rispettato tutte le disposizioni governative e le regole introdotte. Detto questo però alla luce di notizie che arrivano, pretendo e chiedo, e credo di parlare a nome della maggior numero di vaccinati, che non si introducano più forme limitative delle attività lavorative in genere; dal commercio all'industria a tutte le attività rimaste chiuse per quasi un anno. Come detto da Draghi non possiamo più permetterci di chiudere e quindi non si chiude !!!!!!!

Allora sarà necessari intervenire sui non vaccinati convincendoli a vaccinarsi come giusto che sia a mio parere, ma senza ulteriori limitazioni..

Non possiamo più permettercelo. Aggiungo che, visto che questa ultima ondata di positività COVID, dovuta ad una variante che si limita per i vaccinati a darti un semplice raffreddore, sia utile per il Governo valutare la possibilità di eliminare la quarantena per chi ha fatto la terza dose modificando le regole che ci portiamo avanti da 20 mesi. Stessa cosa per le colorazioni delle regioni inutili e dannose. I numeri dei ricoveri sono 20 volte inferiori allo scorso anno. Scrivo tutto ciò perché preoccupato dalle voci che girano sui media. Ad esempio sento dire e spero di sbagliarmi, che dalla prossima settimana il Piemonte ad esempio sarà arancione

A questo punto chiedo alle istituzioni regionali e nazionali di chiarire bene questo aspetto con una presa di posizione importante della politica in merito .