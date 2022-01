Panathlon Biella, confermato alla guida Luca Monteleone

È arrivata la riconferma per Luca Monteleone alla guida del Panathlon Club Biella. L’assemblea dei soci del cosiddetto senato sportivo biellese lo ha nuovamente eletto per il biennio 2022-2023 alla guida del club sportivo di servizio all’unanimità. Monteleone si appresta a proseguire le azioni già intraprese molte delle quali messe in grossa difficoltà dalla pandemia.

Per questo motivo nel suo primo mandato, il riconfermato presidente aveva chiesto e ottenuto di modificare alcune dei progetti a sostegno dello sport, in un più generale appoggio a iniziative per la comunità locale in difficoltà sempre più crescenti negli ultimi anni. La soddisfazione dei soci è tangibile nel corso della ultima sessione elettorale, che hanno scelto la linea della continuità volta a rafforzare l’operato del club in questi anni complicati.

Rinnovato il consiglio che sceglierà le altre cariche nella prossima riunione, composto da Mario Banfo, Gianni D’Adamo, Roberto Gatti, Laura Gelso, Mario Janno, Denis Lunghi, Raffaella Merlo Bilotti, Ercole Passera e Piero Ramella. I revisori dei conti sono Pino Cataldo, Giusi Cenedese, Mauro Centenaro, Alberto Monticone e Patrizia Mantillaro, mentre il Collegio arbitrale e garanzia statutaria è formato da Bruno Cerutti, Roberto Carta Fornon, Davide Gori, Giusppe Pesce e Alessio Rossato.