In pista a Bielmonte: 5 ragioni per venire da noi a sciare

Natura, spazio, silenzi, panorami imbiancati. Le piste Piazzale e Cerchio sono ben innevate e tutto è pronto per accogliervi, finalmente. La stazione di Bielmonte è ripartita alla grande, le due scuole di sci (la Scuola Italiana Sci Bielmonte Oasi Zegna e la Scuola Sci Monte Marca Bielmonte) sono già disponibili a raccogliere le prenotazioni per le lezioni, mentre lo Chalet Bielmonte e Rolando Sport sono aperti per chi avesse necessità di noleggiare l'attrezzatura. Per quanto riguarda lo skipass, nei prossimi weekend avrà una tariffa ridotta (adulti: 22 euro).

Skipass, giornalieri, bambini, senior: le tariffe di Bielmonte 2021-2022

In materia di disposizioni sanitarie, a Bielmonte, come in tutti i comprensori sciistici, dal 10 gennaio 2022 è obbligatorio il GreenPass rafforzato per accedere agli impianti di risalita. Ma non c'è obbligo di acquistare lo Skipass online o di prenotarlo da casa: potete comprarlo anche direttamente alle casse. E' necessario evitare il più possibile di creare code e assembramenti e vale sempre l'obbligo di mascherina sull'impianto, in ambienti chiusi e all'aperto in caso di assembramenti.

Bielmonte è la destinazione ideale dell’inverno per chi ama vivere la montagna autentica. Aggiungiamo che è facile da raggiungere. Il territorio, area naturalistica sulle Alpi Biellesi ad accesso libero e gratuito, si trova a un’ora e mezza di macchina da Torino (se venite da Torino seguite queste indicazioni stradali) e da Milano. E in inverno, oltre allo sci, offre tante esperienze per immergersi nella natura incontaminata. Segnaliamo che da sabato 4 dicembre 2021 è stato riaperto anche il campo scuola e sono entrati in funzione i 3 tappeti per i principianti.

Ecco (almeno) cinque ragioni per scegliere l’Oasi Zegna per le vostre vacanze o per un weekend di benessere.

1. LO SCI PER TUTTI, FONDO E DISCESA

Qualunque sia il vostro grado di preparazione qui troverete ciò che fa per voi.

Discesa. A Bielmonte ci sono 11 piste, dalle più facili alla nera, situate tra i 1.200 e i 1.650 metri. Anche gli sciatori slow, quelli che tra una discesa e l’altra non vogliono perdersi una polenta in rifugio, avranno di che gioire: lo sciatore che viene a Bielmonte ha un andamento rilassato, fugge dalle code per godersi in tutta calma una giornata sulle piste e dedicarsi, poi, ad altre attività. Molto apprezzata da chi frequenta le nostre piste è anche la possibilità di sciare di notte.

Fondo. L’anello turistico di 9 chilometri che parte dal Bocchetto Sessera regala passaggi tra faggi, abeti rossi e viste sulla vallata del Sessera. Il fondo dà un profondo benessere: è una disciplina sportiva ad alto dispendio energetico che tonifica il corpo e lo spirito grazie alla calma e al silenzio incantato dei paesaggi montani innevati.

2. IMPIANTI DI RISALITA OPEN AIR

A Bielmonte gli impianti non sono mai affollati. La stazione sciistica è servita da seggiovie, ski-lift e tappeti per la risalita che offrono un’ampia possibilità di scelta su più versanti della montagna. Non ci sono funivie né ovovie: tutto il percorso di salita è all’aria aperta.

3. IL PARADISO DELLE CIASPOLE

Di giorno o di notte, nel silenzio della selvaggia Valsessera. Esplorare il paesaggio con le racchette da neve ai piedi è un’attività per tutti e consente di entrare in una dimensione lenta e meditativa che si sposa perfettamente con il territorio. Ciaspolando, lontani da tutto, si va alla scoperta degli alpeggi, come la suggestiva Artignaga con le sue tegge, o ci si addentra nella selvaggia Valsessera e si ha tutto il tempo di cogliere i dettagli, i colori e i profumi del paesaggio. Capita, se si è fortunati, di incontrare camosci, volpi o altri “abitanti” dell’Oasi Zegna.

4. IL LUOGO IDEALE PER LE FAMIGLIE

L’Oasi Zegna è il luogo ideale per chi ha bambini. L'approccio lento e contemplativo della montagna è particolarmente adatto ai piccoli sciatori che a Bielmonte trovano discese facili e soleggiate e due scuole (più di 60 maestri a disposizione). Molto amato dalle famiglie è il Winter Bielmonte Kids, un baby park sulla neve che ospita e fa divertire, in tutta sicurezza, bambini e genitori grazie all'assistenza di personale specializzato.

5. PANORAMI MERAVIGLIOSI, QUI LA VISTA E' INFINITA

L'Oasi Zegna è il luogo ideale per il 'Mountain Watching', espressione che vuol dire, semplicemente, fermarsi e osservare, godendo della bellezza della natura. All’Oasi Zegna è un’attività che dà molta soddisfazione, perché i luoghi panoramici sono tantissimi. Dalla terrazza dell’albergo Bucaneve di Bielmonte si abbraccia con lo sguardo la distesa della Pianura Padana. Dal Rifugio Monte Marca la vista può spaziare a 360 gradi fino allo spettacolo offerto dal Monte Rosa. Basta salire di poco sui pendii per avere un panorama infinito su molti dei 4000: le cime della Svizzera, il massiccio del Monte Rosa e tutta la catena delle Alpi che arriva fino al Monviso, riconoscibile per la sua forma a piramide. Con questo skyline conviene aspettare le straordinarie albe e gli indimenticabili tramonti.