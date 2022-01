Cavaglià, nuovo appuntamento al Glf Club con la tappa del circuito Green Pass Card Trophy

Sabato si inaugurerà ufficialmente la stagione al Golf Club Cavaglià con la tappa del circuito Green Pass Card Trophy (18 buche, Stableford, 3 categorie - Iscrizioni: soci 20€, esterni 70€, soci Green Pass 55€). Info e iscrizioni 0161/966771 - segreteria@golfclubcavaglia.it.

Domenica si è svolta la riunione della Commissione Sportiva. Tra i vari argomenti trattati, sono stati revisionati/aggiornati gli handicap delle buche e stabilite le nuove categorie di gioco (handicap 0/12 la prima, 13/22 la seconda, 23/36 la terza) e fissato il format del campionato sociale di doppio che si giocherà con formula greensome.

Ricordiamo che le Tessere della Federazione Italiana Golf cesseranno la loro validità lunedì 31 gennaio e quindi dopo tale data quelle non rinnovate saranno disattivate e impediranno ai giocatori di accedere a qualsiasi Golf Club Italiano e di iscriversi alle gare. Pertanto, per essere in regola con il tesseramento e la copertura assicurativa invitiamo, chi non l'avesse già fatto, a provvedere al saldo della quota associativa e della tessera federale.