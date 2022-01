Covid, l'incidenza del contagio nelle fasce di età scolastiche

In età scolastica, nella settimana dal 3 al 9 gennaio, l’incidenza, ovvero i nuovi casi settimanali su100 mila per le specifiche fasce di età, è in aumento rispetto alla settimana precedente. Nella fascia tra i 14 ed i 18 anni, l’incidenza è di 3421.9 ( + 57,2%). A seguire la fascia 11-13 anni, in cui l’incidenza è di 2435.9 (+ 57,5%). La fascia tra i 6 ed 10 anni si attesta a 1915.0 (+36,7%). La fascia 3-5 anni registra un’incidenza di 956.5 casi (+ 57,7%). Nella fascia 0-2 anni, l’incidenza è di 777.3 nuovi casi (+ 40,1%)