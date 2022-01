It's my life, annullata la nona edizione a Città Studi

“Ci siamo sempre impegnati molto nell’organizzazione dell’evento “It’s my life”, salone di orientamento universitario e post diploma dedicato agli studenti di quarta e quinta superiore, perché crediamo fermamente nelle iniziative dedicate all’orientamento – spiega Edoardo Lesna, presidente dell’associazione giovanile BI young -. Ad oggi, purtroppo, visto l’aggravarsi dell’emergenza sanitaria legata alla pandemia nelle ultime settimane, in via precauzionale abbiamo stabilito di annullare la nona edizione di “It’s my life”, evento in presenza che era previsto sabato 22 gennaio presso Città Studi di Biella”.

Il Salone di Orientamento universitario e post-diploma avrebbe visto la partecipazione di circa trenta università e accademie, oltre alla presenza di interventi, talk e laboratori da parte di numerosi ospiti. “L’evento sull’orientamento “It’s My Life” è per noi uno dei più significativi, vista sia la sua storia sia l’utilità che riveste per coloro che si avvicinano al mondo universitario – aggiunge il presidente di BI Young -. Per questa ragione speriamo di poter proporre una nuova versione dell’evento nei prossimi mesi, valutando le possibilità in base all’andamento epidemico”.

Nonostante la difficile condizione attuale, l’associazione Bi Young continuerà infatti il suo impegno per realizzare iniziative utili e significative per i giovani e per il territorio, nella speranza che in un futuro prossimo la situazione possa migliorare.