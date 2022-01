Registratori di cassa telematici: il digitale al fianco degli esercenti

A partire dal 2020, gli esercizi commerciali e le attività di vendita al dettaglio hanno dovuto dotarsi di un registratore di cassa telematico. Si tratta di un apparecchio non molto differente dalle casse tradizionali, ma che dalla sua ha la funzione di inviare autonomamente il corrispettivo giornaliero all’Agenzia delle Entrate.

Questo perché la Legge di Bilancio 2020 ha reso obbligatoria la memorizzazione e trasmissione dei dati e dei corrispettivi giornalieri, funzione che un registratore di cassa telematico esegue automaticamente e senza nessun intervento manuale.

Registratore di cassa telematico, scopriamo le caratteristiche e i vantaggi

Il registratore di cassa telematico è un’infrastruttura che, grazie alla connessione Internet, memorizza e invia i corrispettivi all’Agenzia delle Entrate in modo sicuro e veloce. La logica dietro il funzionamento del registratore di cassa telematico è la seguente: dopo la chiusura giornaliera del punto cassa, il registratore elabora i dati immagazzinati nel corso della giornata di lavoro. Una volta memorizzati e messi in sicurezza, questi vengono inviati telematicamente (e unicamente) all’Agenzia delle Entrate. Questo passaggio, che prima veniva compiuto in maniera manuale, è assolutamente intuitivo e non necessità di un’alta alfabetizzazione digitale. Sono infatti sufficienti pochi click per trasmettere i dati in maniera automatica e altamente sicura.

EasyCassa, perché abbonarsi alla cassa telematica di Mooney

