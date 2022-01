Nel calendario "Tinte di Benna", i protagonisti sono gli “Artisti al Castello”

Il calendario 2022 di Benna nasce dalla creatività di alcuni partecipanti alla quinta edizione di “Artisti al Castello”, la manifestazione che ormai dal 2017 si svolge nel mese di ottobre presso lo storico maniero bennese e richiama pittori, scultori e intagliatori da ogni angolo del Biellese.

L’Amministrazione comunale aveva suggerito agli artisti di realizzare per questo almanacco delle opere riguardanti un qualunque aspetto, personaggio o veduta, totalmente a piacere, con l’unica condizione che si trattasse di un soggetto legato al paese di Benna. In dieci hanno scelto di raccogliere la sfida, andando in giro per le vie urbane, lungo le strade della Baraggia, all’interno delle chiese. Il calendario accompagnerà le famiglie bennesi per i mesi di questo anno 2022, che comincia all’insegna di una pandemia ancora in corso ma con la certezza che tutti i periodi più difficili hanno una fine. L’arte insegna proprio questo: a sperare, a credere nei sogni e a cercare di realizzarli, proprio come un dipinto immortala i momenti, i luoghi, le sensazioni che l’occhio e il cuore dell’artista colgono.

Un grande plauso va ai dieci realizzatori delle opere presenti sul calendario, con una particolare menzione per la vincitrice del concorso, Maria Cristina Scalabrino Guglielmella, il cui dipinto “Loggiato del Castello” (olio su tela) occupa la copertina di questa edizione 2022.Con questi sentimenti di speranza, unità tra i cittadini e voglia di ripartenza, l’Amministrazione di Benna rivolge a tutti i migliori auguri di Felice Anno Nuovo.

Copertina:

Maria Cristina Scalabrino Guglielmella – “Loggiato del Castello” - Olio su tela

Interno:

Gennaio – Febbraio: Silvano Squara – “Nevicata in Baraggia” - Olio su tavola

Marzo – Aprile: Mario Saglia – “Benna” - Acrilico su legno

Maggio – Giugno: Daniele Ossola – “Zucche a Benna” – Olio su tavola

Maggio – Giugno: Luigi Sperotto – “Tracce di memoria” – Affresco su tavola

Luglio – Agosto: Carolina Ottino – “Chiesa parrocchiale di San Pietro in Benna” – Arte digitale

Settembre – Ottobre: Constanta Roza Calin – “C’era una volta” - Acquerello

Settembre – Ottobre: Pierumberto Carollo – “Priorato di San Giovanni” - Olio su tela

Novembre – Dicembre: Primo Grecchi – “L’alba oltre le case” - Acrilico su tavola

4° di copertina:Giancarlo Rocchi – “Il mulino di Benna” - Matita