Terremoto di magnitudo 2,7 nel centro-sud del Piemonte

La terra ha tremato alle 16,31 a due km a est di Massello, in Val Germanasca. Il sisma, di magnitudo 2,7, è stato rilevato oltre la zona di Lorenzo di Perrero, a una profondità di 10 km. Le coordinate indicate dall’Ingv sono latitudine 44,952 e longitudine 7,086.

La scossa è stata avvertita anche nella vicina Val Pellice e in altre zone del Pinerolese. Alcuni residenti della Val Chisone raccontano di aver avvertito un terremoto pochi minuti prima di quello registrato dai sismografi, ma di cui non c’è traccia. In Val Germanasca, però, un paio di ore prima c’era già stata una scossa leggera, di magnitudo 0,8 a Prali.