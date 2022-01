Volpe investita in Superstrada: purtroppo non ce l'ha fatta (foto di repertorio)

Nuovo investimento di animale selvatico in Superstrada. Il fatto si è verificato ieri mattina, in prossimità dell'uscita di Vigliano Biellese, in direzione di Biella. A perdere la vita una volpe, successivamente rimossa dal personale di Protezione Civile. Sul posto anche i Carabinieri per la gestione del traffico.