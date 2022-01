Chiavazza al buio, strade spettrali e piazza “illuminata” dalle luci di Natale

Blackout nel cuore di Chiavazza. Sono state diverse le segnalazioni giunte alla nostra redazione da parte dei residenti del rione che denunciavano interi tratti stradali completamente al buio.

Diverse le zone interessate: tra queste, via Rosazza, via Edmondo De Amicis, parte di via Lorenzo Cucco, via della Vittoria e piazza XXV Aprile, illuminata solamente dalle luci di Natale. Dal comune di Biella fanno sapere che un cavo elettrico è risultato danneggiato per cause da accertare e sono in corso le operazioni di ripristino dell'illuminazione.