Anziano travolto sulle strisce pedonali, portato d'urgenza in ospedale: traffico in tilt a Gaglianico (foto Studio Fighera per newsbiella.it)

È stato trasportato d'urgenza all'Ospedale degli Infermi di Ponderano il pensionato rimasto investito poco dopo le 9 di oggi, 12 gennaio, in via Gramsci, a Gaglianico. Si tratterebbe di un uomo di circa 83 anni.

Stando alle prime ricostruzioni, l'anziano sarebbe stato travolto sulle strisce pedonali da un'auto in corsa. L'impatto è stato devastante tanto che l'uomo è finito sopra il cofano dell'auto scontrandosi con il parabrezza. Sul posto si sono precipitati i sanitari del 118 per la prima assistenza e il trasporto in Pronto Soccorso.

Non si conoscono al momento le sue condizioni di salute. Presente anche la Polizia e gli agenti di Polizia locale per la raccolta dei rilievi e la gestione del traffico: in ambo le direzioni si registrano lunghe code.