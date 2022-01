Biella: continua la raccolta fondi di Angelo Sally e Mosè, per essere "liberi di muoversi"

Angelo Sally e Mosè sono tre amici in sedia a rotelle di Chiavazza che qualche mese fa ha dato il via a una raccolta fondi per comprare un furgone per essere "liberi di muoversi" (leggi qui).

Oggi sono arrivati a oltre 7 mila euro e la loro raccolta continua. "Siamo Angelo, Selly e Mosè, tre amici in sedia a rotelle con tanta voglia di avere una vita “normale”, uscire con gli amici, stare con le nostre fami-glie e vedere posti nuovi e distanti da casa. Il nostro limite? IL TRASPORTO - scrive Sally in una lettera - . La soluzione, ACQUISTARE un furgone con rampa idraulica e ganci per bloccare le nostre sedie a rotelle...Un'altra problema oltre alla nostra disabilità è il costo di questi furgoni adattati che è molto alto e noi con le nostre pensioni Non possiamo permetterci di fare un finanziamento per acquistarlo e le nostre famiglie purtroppo non possono aiutarci dal punto di vista finanziario quindi abbiamo dovuto scegliere la strada delle donazioni chiedendovi aiuto per riuscire ad esaudire questo grande sogno che portiamo avanti da diversi anni ma che solo quest'anno abbiamo deciso dimetterci in gioco e cercare di esaudirlo. Questo furgone per noi significherebbe veramente molto dal punto divista dell'Autonomia perché Potremmo utilizzarlo senza dover dipendere da nessuno per caricare scaricare le nostre carrozzine e per dipende poterci spostare e visitare posti nuovi inoltre ci aiuterebbe a svolgere tutte quelle attività che durante la vita quotidiana dobbiamo affrontare come volontariato lavoro fisioterapie visita in ospedale e perché no anche gite con amici cose che nelle vite normali vengono date per scontate Ma che per noi sono Invece spesso obiettivi faticosissimi da raggiungere. Per portare Questo progetto al traguardo abbiamo organizzato una campagna di crowdfunding che ci ha permesso di raccogliere oltre 7 mila euro. Abbiamo anche messo delle scatole per le offerte in più di 27 negozi in tutta la città di Biella. Ma questo NON BASTA abbiamo bisogno del VOSTRO AIUTO e di altre vostre donazioni".

Ogni donazione rappresenta un passo in piu' per raggiungere l' obiettivo finale e anche un euro può fare la differenza.

Per aderire (leggi qui)E per chi nn usa carte di credito può fare un bonifico su c/c intestato a Angelo Calligher causale “ 4 ruote in piu’ ”

IBAN IT22D0326822304052308279790