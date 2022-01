Cossato, si entra in biblioteca con mascherina FFP2 e Super Green Pass

Da lunedì 10 gennaio per accedere alla Biblioteca Comunale di Cossato sarà necessario indossare la mascherina chirurgica FFP2 ed esibire il Super Green Pass (la certificazione verde rilasciata a seguito di vaccinazione o di avvenuta guarigione dal Covid-19).

In mancanza del Super Green Pass non sarà possibile la permanenza nella Biblioteca. Queste disposizioni non si applicano ai bambini di età inferiore ai 12 anni e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica (da esibire al personale incaricato). Chi non è in possesso di Super Green Pass potrà accedere al servizio di “prestito a porte chiuse”, sempre indossando la mascherina (chirurgica FFP2), rimanendo fuori dalle strutture e attendendo l’operatore.

La prenotazione di libri e dvd potrà avvenire nei seguenti orari: lunedì 09:00/14:00; mercoledì e venerdì 09:00/12:00; martedì, giovedì e sabato 14:00/18:00 scrivendo a biblioteca@comune.cossato.bi.it o telefonando al numero 0159893522. La distribuzione (e la riconsegna dei libri) avverrà all’ingresso della Biblioteca.