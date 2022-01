Cossato, finiti i lavori, al Liceo tutti in classe nell'edificio "più sicuro"

Si sono conclusi per tempo i lavori per la messa in sicurezza del Liceo del Cossatese e della Vallestrona iniziati proprio durante le vacanze di Natale.

Lunedì 10 gennaio tutti gli allievi sono potuti rientrare senza la presenza di nessun cantiere. Le pareti di alcune aule, secondo le norme antincendio, non erano più in regola. E la Provincia aveva assegnato i lavori a una ditta per provvedere alla loro sostituzione che aveva come termine fine gennaio.

Questa la comunicazione della preside Tiziana Tamburelli alle famiglie:

"Buongiorno a tutti, con grande sollievo vi comunico che i lavori presso la sede di Cossato sono terminati ieri sera e da lunedì 10 gennaio tutte le classi potranno rientrare nelle proprie aule. L’impresa ha lavorato senza sosta, anche durante i giorni di festa, per riconsegnare tutte le aule e non dover recare ulteriori disagi. Encomiabili sono stati anche i nostri collaboratori scolastici che, di fronte alla necessità, hanno rinunciato ai giorni di ferie già programmati per garantire le pulizie. Il voler chiudere anticipatamente il cantiere, rispetto ai tempi previsti, ha trasformato la scuola in un campo di battaglia, ma l’ottima direzione dei lavori e la collaborazione di tutti ha fatto la differenza e dato un esempio concreto di efficienza, purtroppo ancora rara nel settore pubblico".