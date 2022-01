Sandigliano, lavori sulla provinciale 143, c'è la proroga

Come si legge nella determina comunale, tra "avverse condizioni meteo nel periodo immediatamente successivo alla stipula del contratto, difficoltà del reperimento di diversi materiali per alcune lavorazioni e ritardi nella consegna degli stessi, e problematiche inerenti a sottoservizi non segnalati e non individuabili", i tempi per la consegna dei lavori si è allungato, e il direttore dei lavori per la messa in sicurezza della 143 ha chiesto una proroga di 45 giorni che gli è stata concessa.

Per questo motivo, "fatte salve ulteriori proroghe eventualmente concesse e/o sospensioni dei lavori" la ditta che ha ottenuto l'appalto dei lavori avrà tempo di chiudere il cantiere fino al 16 febbraio.

Il progetto di restyling della strada era stato presentato alla cittadinanza a metà novembre. Vale 300 mila euro la sicurezza sulla strada che collega Biella con Cavaglià, che a Sandigliano ha già visto troppi incidenti. In particolare, sulla arteria saranno realizzate isole pedonali con segnali di luce a intermittenza, restringimenti della carreggiata, attraversamenti pedonali rialzati che di notte saranno anche illuminati al passaggio delle persone.