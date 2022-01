Biella, Ztl: c'è la proroga per i permessi per circolare

A giorni il Comune di Biella pubblicherà il bando di gara per dotare la città di un nuovo sistema di videosorveglianza, e nell'attesa la giunta ha prorogato i permessi per circolare nella zona a traffico limitato.

In particolare, nella delibera di giunta si legge che l'esecutivo ha deciso "di prorogare fino all’installazione del nuovo sistema e alla conseguente modifica del vigente Regolamento per la circolazione dei veicoli all’interno delle zone a traffico limitato e comunque non oltre il 31 dicembre 2022, i permessi in vigore".