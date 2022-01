Cura dell'ambiente e del proprio paese, il “grazie” del comune di Salussola

Sempre più diffusi i gesti concreti di cura dell'ambiente e del proprio paese. L'ennesima dimostrazione di senso civico è arrivata dal comune di Salussola.

A segnalarlo lo stesso Comune sulla propria pagina Facebook: “Ringrazio i folletti che, con grande senso civico e amore per il proprio paese, hanno ripulito la piazza. Ogni gesto, anche piccolo, come raccogliere una carta di caramella o altro è segno di civiltà per il posto in cui viviamo. Siamo abituati a dare per scontato molte cose, come se fossero dovute e questo non è così. Ringrazio, per questo ancora i tecnici che hanno lavorato per noi e ripristinalo la linea elettrica. Ho trovato grande competenza e disponibilità e ringrazio ancora tutti coloro che, con piccoli gesti, rendono grande questo paese”.