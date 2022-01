Piemonte a rischio zona arancione, cosa potrebbe cambiare da lunedì

Le 66 nuove ospedalizzazioni di pazienti Covid positivi di ieri (martedì 11 gennaio) hanno portato il totale di ricoveri ordinari Covid, in Piemonte, a quota 1.911. Il dato, come prevedono i parametri ridefiniti lo scorso 22 luglio scorso dal Ministero della Salute, fa presagire il passaggio della nostra regione in zona arancione, un’eventualità che potrebbe venire confermata già col prossimo aggiornamento del monitoraggio settimanale di Ministero e Istituto Superiore di Sanità, atteso per venerdì.

Per il cambio colore, che nel caso avverrebbe a partire dal 17 gennaio, ci si basa come noto sul superamento delle soglie stabilite da tre indicatori: il numero di nuovi casi settimanali ogni 100mila abitanti, il tasso di occupazione dei posti-letto disponibili in area medica (ricoveri ordinari) e il tasso di occupazione dei posti-letto disponibili nelle terapie intensive.

In Piemonte numero di contagi settimanali (il limite è quello dei 150 ogni 100mila abitanti) e occupazione delle terapie intensive (sempre ieri 140 ricoverati, contro un limite del 20% pari a 126) sono da arancione già da alcuni giorni. A determinare l’eventuale cambio di colore sarebbe quindi il superamento del terzo indicatore, dove il limite che separa la prima dalla seconda fascia di limitazioni è il raggiungimento del 30% dei posti-letto disponibili in area medica. Tale soglia si attesta nella nostra regione a quota 1.748 (dati Agenas), livello che abbiamo raggiunto e superato.

IL POSSIBILE SCENARIO DA LUNEDI'

Qualora tutto venisse confermato, e il pre-report di venerdì ci collocasse in zona arancione, cosa cambierebbe? Da lunedì, potrebbero esserci alcune nuove restrizioni, rispetto alla zona gialla.

SPOSTAMENTI

Con la zona arancio entrerebbero in vigore nuove limitazioni agli spostamenti, ma solo per chi non è in possesso del green pass: per costoro gli spostamenti verso altri comuni della stessa regione e verso altre regioni dovranno essere limitati a lavoro, necessità, salute o per servizi non sospesi, ma non disponibili nel proprio comune di residenza. Nessuna restrizione per i possessori di green pass, sia esso base o rafforzato. Saranno liberi gli spostamenti, in qualunque caso, all’interno del comune di residenza.

ACCESSO A NEGOZI E UFFICI

In zona arancione potranno accedere ai negozi all’interno dei centri commerciali, nei giorni festivi e prefestivi, soltanto i possessori di green pass rafforzato, vale a dire i vaccinati o i guariti dal Covid (entro i 6 mesi). La norma non si applica per gli alimentari, le edicole, le librerie, le farmacie e i tabaccai.

CORSI DI FORMAZIONE

Con il passaggio in arancione, per partecipare a corsi di formazione in presenza bisognerà essere in possesso di green pass rafforzato.

SPORT

Altra novità riguarda gli sport di contatto: qualora confermato il cambio di zona, da lunedì bisognerà essere possessori di green pass rafforzato anche per effettuare sport di contatto all’aperto. Queste le nuove restrizioni – aggiornate alla data del 10 gennaio, tratte dal sito ufficiale di Palazzo Chigi – che potrebbero essere applicate da lunedì, lo ricordiamo, soltanto nell’eventualità che venga decretato il passaggio di zona.

Nulla cambierebbe, invece, per quanto riguarda i mezzi di trasporto, pubblico o privato, per l’accesso agli impianti di risalita, per le attività lavorative, per l’accesso alle strutture sanitarie o socio-sanitarie, per la consumazione all’interno di bar e ristoranti, per feste, eventi sportivi, convegni, fiere e concorsi pubblici. Per tutte queste categorie, rimangono in vigore le restrizioni della zona gialla.