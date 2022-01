Covid e scuole di Biella: l'emergenza crea affanno ma i servizi restano invariati

Diversi allievi sono a casa perchè hanno contratto il Covid o per contatti stretti con positivi, ma la macchina Comune-scuole non si ferma e fa di tutto per garantire lezione e i servizi come la mensa per i ragazzi delle medie.

Questi i dati di oggi nelle scuole di Biella, mercoledì 12 gennaio: al comprensivo Biella 2 gli allievi alla materna a casa sono il 7%, alle medie e alle elementari il 22%, mentre sale al 23% l'assenza di personale Ata e docenti. In quarantena ci sono 4 classi; al San Francesco ci sono 30 allievi in Dad (15 positivi e 15 per contatti stretti) alle medie, alle elementari i positivi sono 12 e una classe è in quarantena, una decina tra professori e personale Ata assenti; al Biella 3 ci sono il 19% degli studenti delle medie a casa, il 22% alle elementari e sale al 50% all'infanzia del Villaggio, la Don Sturzo è stata chiusa e il 27% alla Cerruti.

"E' una situazione molto difficile da gestire - commenta l'assessore all'Istruzione Gabriella Bessone - ma i servizi restano invariati. Anche le mense non chiuderanno al momento di sicuro. Poi è ovvio che con i presidi ci siamo già detti che lunedì valuteremo come procedere anche perchè non si esclude il passaggio in zona arancione, ma al momento i genitori possono stare tranquilli, è tutto regolare".