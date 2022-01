Abitanti in calo a Mongrando, Filoni lancia l'allarme: “121 decessi e appena 31 nuovi nati negli ultimi 2 anni”

Popolazione in costante diminuzione a Mongrando. A lanciare l'allarme il sindaco Antonio Filoni che, tramite una nota stampa, sottolinea quanto segue: “Come amministrazione, analizzando i dati degli ultimi anni sull’andamento demografico in paese non possiamo che essere moderatamente allarmati dal decremento subito dalla popolazione in particolare dal 2014 ad oggi. Ci rendiamo tutti conto di non essere gli unici tra i territori delle Valli e con analoghe peculiarità di altri simili al nostro per morfologia e numero di abitanti, ma compito di una amministrazione seria è anche di saper analizzare i dati ed anticipare possibili decadimenti del proprio territorio, cercando di intervenire ove possibile, oppure semplicemente sensibilizzando i propri cittadini. Si può notare in effetti che la pandemia ha solo amplificato il problema dello spopolamento, dovuto più che altro, non tanto al fatto che i nostri giovani abbandonino il proprio paese, che anzi sono profondamente legati al territorio, ma alla mancata proliferazione ed ai molti decessi subiti nel periodo analizzato”.

Dal 2014 a fine 2021, a fronte di 156 nascite, si sono verificati ben 360 decessi. I dati sono stati parzialmente mitigati dalle nuove cittadinanze fortemente promosse dal sindaco, per un totale di 81. “Solo negli ultimi 2 anni si sono verificati 121 decessi a fronte di appena 31 nuove nascite, con 28 cittadinanze concesse – analizza Filoni - Come Giunta, pur rendendoci conto della difficile situazione in cui stiamo vivendo e ben sapendo di non poter agire più di tanto in merito alle mancate nascite in paese, ci applicheremo con ogni mezzo possibile per incentivarle ed attueremo tutte le misure che sono in nostro potere, attraverso sgravi, bandi o con iniziative appositamente studiate”.