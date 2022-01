Andorno, nuovo look per il cuore del paese sempre più vicino, foto Studio Fighera

La macchina amministrativa non si ferma. In questi giorni il Comune di Andorno acquisterà dalla parrocchia l'ex campetto da calcio sulla provinciale verso la Valle Cervo, quindi si cercheranno le ditte che si metteranno all'opera.

A renderlo possibile è l'utilizzo dei fondi dei Comuni di confine con le Regioni a statuto speciale, sui quali il Comune ha le idee la ben chiare: dove una volta c'era il campo da calcio saranno realizzati un parco giochi e una fontana di quelle a raso terra con tanto di luci colorate, mentre dall'altra parte della strada dove c'era fino a qualche tempo fa il parco giochi, sarà ricavata una seconda piazza, anche questa come l'altra pedonale, con pavimento in cubetti di luserna, panchine e arredi vari e un'opera monumentale sempre in pietra dove saranno ricordate le realtà del Comune che lo caratterizzano o lo hanno fatto nei tempi addietro, come il Ratafià e il Ferragosto. Tra le aree finanziate con i fondi dei comuni di confine c'è anche quella mercatale.

"Dobbiamo ringraziare la parrocchia - commenta il sindaco Davide Crovella - perchè senza la sua generosità non sarebbe possibile realizzare questo progetto che darà una nuova immagine ad Andorno".