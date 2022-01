Bielmonte, dove lo sport incontra il benessere del corpo e dell’anima

Sono molti i modi in cui la passione e l’amore per i paesaggi montani può declinarsi e diverse le attività che si possono svolgere in alta quota, dalla semplice passeggiata allo sport. Bielmonte, punto di riferimento per il territorio biellese, è in grado di offrire tutto questo e di assicurare indimenticabili e serene giornate a sportivi, amatori e famiglie.

Si parte dallo sci: la Scuola Italiana Sci Bielmonte Oasi Zegna e la Scuola Sci Monte Marca Bielmonte stanno già raccogliendo le prenotazioni per partecipare ai loro corsi mentre lo Chalet Bielmonte e Rolando Sport cureranno il noleggio dell’attrezzatura per chiunque ne avesse necessità. Infine, nei weekend a venire la tariffa dello skipass sarà ridotta ad un prezzo di 22 euro per gli adulti. Il manto innevato delle piste Piazzale e Cerchio è pronto ad accogliere tutti gli amanti dello sci, professionisti e non.

Ma la montagna non è solo questo. Natura, fauna, aria pulita la rendono un paradiso incontaminato di rara bellezza in cui ritrovare la propria dimensione, fuori dalla caotica quotidianità che spesso può soverchiare l’individuo. A Bielmonte bastano un paio di ciaspole per toccare il cielo con un dito.

Per maggiori informazioni e dettagli: https://www.oasizegna.com/it/inverno/stagione-bianca-2021-2022-Oasi-Zegna-inverno-anteprima_8996.html