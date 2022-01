Biella, palazzine di via Ponderano disabitate, il Pd interroga il Comune sui motivi

"L’adesione al programma della Città di Biella prevedeva una serie di interventi di riqualificazione per 97 alloggi per un totale di circa 5.000.000 di euro - sostiene il Pd - . Sappiamo che sono stati assegnati al Comune di Biella circa 3,6 milioni di euro da investire in opere di efficientamento energetico, verifica e valutazione della sicurezza statica e sismica degli immobili e la realizzazione di interventi di miglioramento strutturale. Il 13 Maggio 2021 l'ex Assessore Zappalà in consiglio comunale ci aveva risposto, in merito ad interrogazione che verteva su due palazzine di via Ponderano, che gli alloggi sarebbero stati assegnati entro fine mese, ma ad oggi non ci risulta".

In particolare il Pd interroga Assessore competente e sindaco se i nuovi fondi che saranno investiti nell’edilizia sociale, "saranno sprecati e non messi a disposizione dei cittadini bisognosi come sta succedendo per gli alloggi delle palazzine di via Ponderano n° 11 e 12 e quali saranno gli interventi finanziati con i 3,6 milioni di euro assegnati al Comune di Biella visto che erano stati presentati progetti per 5 milioni di euro".