Tempio Crematorio, rinviata l'udienza. Ma resta il dolore dei parenti dei defunti: “Ancora qui a chiedere giustizia”

Nuovo capitolo della vicenda del Tempio Crematorio di Biella: questa mattina, 11 gennaio, avrebbe dovuto tenersi in aula una nuova udienza per analizzare le circa 70 querele e denunce di quelle famiglie (residenti per lo più fuori provincia) che hanno saputo dell'inchiesta in ritardo ma è stata rimandata al prossimo 5 aprile, a causa di una serie di mancate comunicazioni ad alcuni soggetti.

All'esterno della sede del Tribunale di Biella, erano comunque presenti alcuni parenti dei defunti, nonché membri del comitato “A casa con me” che, ai nostri taccuini, hanno così amaramente commentato: “Siamo ancora qui, nonostante tutto, e andiamo avanti chiedendo verità e giustizia”.

E, indossando una maglietta con la foto dei propri cari, ammettono: “Ci saremmo aspettati più persone ma non siamo sorpresi: i tempi della giustizia si sono allungati e, di conseguenza, l'attenzione su questa storia si è attenuata. Ma non il nostro dolore. È l'ennesimo tassello di una vicenda tragica che avrà il suo epilogo il prossimo 25 gennaio quando il caso approderà davanti alla Corte d'Appello di Torino. E anche quel giorno non faremo mancare la nostra presenza”.