Nuovo sinistro stradale a Biella. Intorno alle 9 di oggi, 11 gennaio, un'auto si è scontrata con un ciclista per cause ancora da accertare in via Addis Abeba. Ad avere la peggio proprio l'uomo in sella alla sua bici, caduto a terra a seguito dell'impatto.

È stato assistito dal personale del 118 e trasportato al Pronto Soccorso in codice verde. Sul posto anche gli agenti di Polizia locale per gli accertamenti di rito.