Lite furiosa in Valle Elvo, arrestato un giovane

Dopo i fatti di Cossato (leggi qui), si registra nel Biellese l'ennesimo episodio di violenza tra le mura domestiche. Un giovane di 23 anni è stato arrestato lo scorso weekend dalle forze dell'ordine con l'accusa di maltrattamenti in famiglia.

Stando alle ricostruzioni del caso, i Carabinieri sono intervenuti in un comune della Valle Elvo, su richiesta di alcuni vicini di casa, preoccupati dalle grida che provenivano dall'immobile vicino. Giunti sul posto, i militari hanno calmato gli animi e, una volta ascoltato il racconto della giovane donna, è scattato l'arresto in flagranza del 23enne. La ragazza, infatti, avrebbe raccontato alcuni episodi di violenza da parte dell'ex compagno. Non solo: avrebbe fatto le valigie per lasciare dall'appartamento (che condivideva con il ragazzo) e la stessa provincia.

Questa mattina si è tenuta l'udienza di convalida del fermo, che ha stabilito gli arresti domiciliari: il 23enne avrebbe respinto le accuse mosse nei suoi confronti e fornito un'altra versione dei fatti.