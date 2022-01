Il grazie della famiglia di Claudio Passarella a pochi giorni dalla sua scomparsa

Dolore a Mongrando per la morte di Claudio Passarella, mancato nei giorni scorsi all'età di 85 anni. La sua famiglia ha inviato alla nostra redazione una lettera di ringraziamenti. Questo il testo:, “Ringraziamo l'Impresa Funebre Oropa di Bortolozzo Paolo &.C per la professionalità dimostrata nei confronti del nostro defunto Claudio Passarella: sicuramente meritano tutto il nostro rispetto. Famiglia Passarella e Chiola”.