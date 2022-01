Donna di 57 anni trovata senza vita in casa: tragedia a Chiavazza (foto Studio Fighera per newsbiella.it)

Una donna di circa 57 anni è stata ritrovata senza vita nella tarda mattinata di oggi, 11 gennaio, all'interno del suo appartamento di Chiavazza. L'allarme sarebbe stato lanciato poco dopo l'una da qualche parente che aveva provato a mettersi in contatto con lei ma invano.

Da quanto si apprende la donna viveva da sola. Nel rione di Biella si sono precipitati tre mezzi dei Vigili del Fuoco che, grazie all'utilizzo dell'autoscala, hanno raggiunto il piano della palazzina ove risiedeva la donna. Una volta sul balcone, le squadre sono riuscite a introdursi in casa per permettere il passaggio dei soccorritori.

Poi, la terribile scoperta: a nulla, infatti, sono valsi i tentativi di rianimare la signora e i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La morte sarebbe avvenuta, molto probabilmente, per cause naturali. La salma non è ancora stata affidata ai familiari. Presenti sul posto anche gli agenti di Polizia per gli accertamenti di rito.