Valdilana, torna il servizio a domicilio di cibo e medicine a chi è in quarantena

Comune e Protezione Civile uniti per la spesa a domicilio. Con l'aggravarsi della situazione pandemica, torna a Valdilana il servizio di consegna, rivolto principalmente alle persone in isolamento per quarantena da Covid-19, residenti in paese e che non hanno la possibilità di essere aiutate.

Nello specifico, verranno recapitati a casa prodotti alimentari e farmaceutici dagli uomini della Protezione Civile nei soli giorni di lunedì e venerdì. Contattando la Protezione Civile (al numero 342.9705924, dalle 8 alle 18) occorre comunicare il servizio richiesto (spesa alimentare o farmaceutica) ed indicare l’esercizio di fiducia per il ritiro della spesa.